x x

SARONNO – A cinque mesi dal crollo, il marciapiede di via Taverna è ancora transennato: il riferimento va a quanto successo domenica 9 ottobre quando si staccarono parti di calcinacci da un caseggiato attualmente in disuso. Le pietre caddero in parte nel cortile interno di una vicina abitazione, distruggendo una autovettura (per fortuna in quel momento nel cortile non c’era nessuno), ed un parte anche davanti allo stabile, costringendo a transennare con le reti da cantiere l’area antistante. Ci si trova in zona pedonale del centro storico ma quello sarebbe il marciapiede, perchè comunque c’è sempre un certo andirivieni di auto e furgoni, di residenti o dei fornitori dei negozi vicini. Insomma, sono in molto a sottolineare come, dopo tanto tempo, il passaggio non sia stato ancora ripristinato.

Nell’immediatezza sul posto era intervenuta la polizia locale per un sopralluogo.

(foto: l’area ancora transennata da distanza di tanti mesi dal crollo)

08032023