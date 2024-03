Cronaca

SARONNO – La scuola non è stata evacuata ma c’è stata grande preoccupazione oggi giovedì 14 marzo per il principio d’incendio all’interno dei bagni dell’Itis Riva in via Carso a Saronno.

L’allarme è scattato intorno alle 12,20 quando alcuni collaboratori scolastici, un 28enne e un 29enne, hanno notato il fumo in uno dei bagno. E’ scattato l’allarme che ha portato sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno che hanno presto domato le fiamme. I due collaboratori sono stati portati all’ospedale di Saronno per alcuni accertamenti per scongiurare conseguenze per il fumo ispirato.

Cosa è successo esattamente? Qualcuno ha dato fuoco allo scarico del bagno. La plastica è bruciata e si è sciolta poi l’incendio è stato scoperto prima che potesse registrare danni alla struttura.

L’ipotesi è quella di una bravata anche se al momento non ci sono sospetti. La dirigente scolastica ha spiegato come non ci siano stati precedenti di fatti gravi nell’istituto. Sul posto oltre alla polizia locale anche i carabinieri della compagnia di Saronno. Le forze dell’ordine hanno raccolto i nominati di tutti i ragazzi che erano fuori dalla classe al momento dell’incendio.

Al momento la dirigenza non ha ancora deciso se sporgere denuncia “valuteremo in base a quanto emerge dalle relazioni dei vigili del fuoco e dopo un confronto con gli studenti”.

