UBOLDO – Brodino per la Frazione calcistica Dal Pozzo neopromossa in Seconda categoria ed impegnata nel girone H: i giallo verdi, sul campo di casa del centro sportivo di Uboldo, oggi pomeriggio hanno ottenuto un punticino, pareggiando 2-2 contro i comaschi del Novedrate, che attualmente veleggiano al penultimo posto in graduatoria. Per il Dal Pozzo sono andati a segno Maggiore e Bonanomi.

Un risultato che non serve a Dal Pozzo per schiodarsi dall’ultimo posto in classifica ma che senz’altro porta un po’ di fiducia in vista dei prossimi impegni stagionali.

(foto: saluto finale della squadra da parte dei tifosi della Frazione calcistica Dal Pozzo oggi pomeriggio sul campo di casa di Uboldo)

22102023