ORIGGIO – Partita ricca di goal quella che si è disputata per la sesta giornata di campionato del girone B della terza categoria di Varese a Origgio tra i padroni di casa dell’Airoldi e il Centro Gerbone

I padroni di casa entrano benissimo in campo attaccando sin da subito la porta avversaria ma pochissimi minuti dopo il fischio d’inizio di gara sprecano un rigore concludendolo sul palo. Pochi minuti dopo il rigore sprecato, gli ospiti trovano il goal del vantaggio che sblocca la partita grazie alla rete del centravanti che prende palla grazie ad un bellissimo assist che scavalca la difesa avversaria e insacca in porta con un gran pallonetto. La reazione dell’Airoldi è, però, immediata grazie alla quale trova il pareggio con un grandissimo goal di Macchi che pareggia momentaneamente il risultato. Dopo nemmeno 60 secondi secondi dalla rete dei padroni di casa il Centro Gerbone ha una grandissima occasione per riportarsi in vantaggio grazie alla concessione del direttore di gara di un rigore che però finisce altissimo sopra la traversa. Si chiude così il primo tempo con il risultato parziale di 1-1.

La seconda metà regolamentare è ancora più emozionante del primo tempo con gli ospiti che in pochi minuti trovano prima il vantaggio e successivamente il raddoppio, agevolato anche da un errore dell’intero reparto difensivo. L’Airoldi non molla e, dopo diverse azioni pericolose, trova una spettacolare rete che accorcia le distanze con Simone al minuto 60. La partita, nonostante i diversi tentativi offensivi dei padroni di casa, si conclude 2-3 e decreta la prima vittoria stagionale per il Centro Gerbone.

L’Airoldi, dunque, nonostante la grinta manifestata in tutti i 90 minuti per trovare il pareggio, trova la terza sconfitta stagionale a causa della quale scende al settimo posto in classifica con 7 punti a pari merito con la Borsanese.