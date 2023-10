CISLAGO – Partita ricca di goal e contestazioni quella disputata questo pomeriggio a Cislago nel campo sportivo del Cistellum nel quale, in occasione dell’ottava giornata di campionato del girone H della seconda categoria di Como, è stato ospitato il Figino Calcio.

La gara viene sbloccata dopo un quarto d’ora di gioco con Simone che porta in vantaggio i padroni di casa dopo aver ricevuto una bellissima palla dalla punizione di Rimoldi. Dopo 5 minuti dal goal del vantaggio, Cozzi ha la possibilità di raddoppiare ma spreca clamorosamente davanti al portiere il pallone del 2-0. Il Figino Calcio reagisce poco prima del duplice fischio del direttore di gara con Scurati che riesce con esperienza a conquistare un rigore molto contestato dagli avversari che verrà successivamente concretizzato da Cannizzaro che pareggia i conti.

Nel secondo tempo rientra in campo meglio il Cistellum che dopo soli 7 minuti dal via trova nuovamente il vantaggio con l’airone Marazzi che sfrutta il passaggio al bacio dell’assistman Rimoldi e finalizza in porta. Gli ospiti però, dopo la rete subita, tornano nuovamente in partita grazie ancora ad un altro rigore dubbio concesso dall’arbitro Parisi che inizialmente viene parato da D’Auria che però non può arrivare sulla successiva ribattuta di Costantino. Dopo pochi minuti da una traversa colpita dai padroni di casa con Rimoldi, il Figino Calcio si trova clamorosamente in vantaggio grazie ad un bel contropiede che ha come protagonista Costantino che regala l’assist perfetto per Leoni che sfrutta l’occasione e firma il 2-3 che decreta la vittoria della propria squadra.

Il Cistellum, dunque, dopo la goleada della scorsa giornata contro il Novedrate, trova una sconfitta amara e pesante che lo allontanano dalla vetta della classifica contro un Figino Calcio che è riuscito a rientrare in partita due volte grazie a due rigori fortemente contestati concessi dall’arbitro che a fine gara è stato trattenuto dal responsabile della squadra arbitrale odierna per più di un’ora all’interno del proprio spogliatoio.

ASD CISTELLUM 2016 – ASD FIGINO CALCIO 2-3

Asd CISTELLUM 2016: D’Auria, Sassi, Bonfrate, Viola, Morosi, Simone, Cozzi, Anzani, Lobianco, Rimoldi, Marazzi. A disposizione: Naccari, Montan, Ciccone, Milani, Quaggelle, Jabiri, Montoio, Moiana, Roma. All: Giussani.

Asd ORATORIO FIGINO CALCIO: Mianulli, Mangeruca, Tagnocci, Finelli, Fusetti, Contino, Ricci, Confalonieri, Scurati, Cannizzaro, Leoni. A disposizione: Mastrolembo, Di Gioia, Santoro, Fusi, Molteni, Marzorati, Galetti, Costantino, Bellet. All: Cattaneo.