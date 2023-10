ORIGGIO – Studio Aperto Mag ha dedicato un servizio a Spazio The Box lo spazio polifunzionale e modulare, concepito per coniugare quattro anime ispiratrici: alta cucina, auto d’epoca, arte e amore per i dettagli.

Sono stati in molti i saronnesi che mercoledì hanno riconosciuto la prestigiosa location sulla SP233 Varesina nell’approfondimento del Tg delle 18,30. Al centro del servizio le collezioni di auto storiche.

La giornalista Alessia Peraldo Eusebias è stata accompagnata nella visita delle collezioni di auto storiche da Paolo Milini. Le telecamere hanno mostrato la collezione esposta nelle serre (dedicata ai modelli di auto, principalmente italiane, dei primi decenni del ‘900), la collezione nelle sale espositive che si trovano dentro The Box e l’officina Valvole in Testa specializzata nel restauro di auto storiche e d’epoca, che fa sempre parte di Spazio The Box.

E’ previsto un secondo servizio che sarà in onda il prossimo 28 ottobre vedrà la giornalista con Andrea Marinelli, executive chef del Ristorante Olio. La troupe ha girato sia all’interno delle cucine di Olio sia nelle sale del ristorante svelando alcuni piatti dello chef.



Non è la prima volta che Italia Uno si interessa al “contenitore di passioni” di Origgio: nei mesi scorsi Spazio The Box è stato anche la “casa ” del programma Drive Up, sempre dedicato ai motori, in onda su Italia Uno, il sabato. https://magazine.spaziothebox.it/drive-up-sceglie-come-nuova-casa-spazio/

