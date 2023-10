SARONNO – CERIANO LAGHETTO – Stasera alle 2115 è in programma a Ceriano Laghetto, al centro civico Dal Pozzo in via Carso 35, il consiglio comunale con all’ordine del giorno, all’ultimo punto, un atto di indirizzo sulla realizzazione della nuova stazione radio base nel territorio comunale di Saronno a proprio al confine con la frazione di Dal Pozzo.

Per questo lo scorso 18 ottobre dall’Amministrazione cerianese è stato inviato al sindaco Augusto Airoldi l’invito a partecipare alla seduta. “Durante la seduta – si legge nella missiva – si discuterà una proposta di deliberazione in merito alla realizzazione della “stazione radio base” in via Vicinale Cassina Ferrara a Saronno, al confine con la frazione Pozzo di Ceriano Laghetto e a ridosso delle abitazioni della frazione. Sarà certamente apprezzata sua presenza oltre che ritenuto utile il suo contributo sul tema, anche affiancato dai suoi tecnici riterrà opportuno”.

Una stazione radio base è “il sistema costituito dalle antenne, dai ricetrasmettitori, dagli apparati di controllo e di comunicazione con la rete, e dalle strutture di supporto (pali, armadi, alimentazione) che consentono di fornire la copertura radio necessaria per il funzionamento dei terminali di telefonia mobile (telefonini)”. “Ogni Srb – spiega Arpa – è in grado di coprire un’area limitata del territorio, detta “cella”, la cui dimensione è funzione sia dell’orografia del terreno sia del numero di utenti da servire contemporaneamente: più la densità di utenti è alta, minore è l’estensione spaziale della cella. Per questo motivo nelle aree urbane densamente popolate può essere necessaria la presenza di più Srb vicine tra loro”. Una Srb è generalmente costituita da un supporto sul quale sono collocate diverse antenne ed ai piedi del quale sono posti gli impianti di controllo.

