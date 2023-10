SARONNO – La saronnese presa di mira ha avuto una pronta reazione e non è cascata nel tentativo di raggiro ma ha deciso di rendere noto l’accaduto per evitare che i malintenzionati possano trovare delle vittime meno attente.

E’ successo ieri mattina in un bancomat a ridosso del centro storico nella zona di via Antici. La donna aveva appena terminato il prelievo quando due stranieri le si sono avvicinati e hanno fatto notare che c’erano alcune banconote a terra e che erano cadute a lei. “Erano banconote da dieci e da cinque euro che evidentemente avevano messo a terra loro perchè io non le avevo con me” ha subito pensato la donna che ha risposto sbrigativamente ai due uomini invitandoli a raccogliere loro le banconote. I due compresa la malaparata hanno raccolto i propri soldi e quindi si sono allontanati. L’aspetto che più preoccupa della disavventura della saronnese è come sia stata presa di mira all’uscita del bancomat e visto che i due si trovavano già nella zona quando è entrata questo fa pensare che stessero “curando” la zona intorno il dispositivo per prendere di mira gli utenti sperando di distrarli con le banconote a terra per sfilare loro i soldi.

Da qui la decisione di raccontare l’accaduto per mettere in guardia altri saronnesi.

