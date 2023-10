ORIGGIO – Spazio The Box, il contenitore di passioni che a pochi chilometri da Milano ha dato vita a un’originale oasi di bellezza e gusto, lancia una nuova iniziativa presso il Ristorante Olio, suo fiore all’occhiello, promettendo un’esperienza gastronomica da non perdere per gli amanti del buon cibo e del vino.

L’appuntamento di giovedì 26 ottobre, dedicato alle ostriche, inaugurerà una serie di incontri ideati per avvicinare clienti e appassionati gourmet a prelibatezze culinarie e vini pregiati. Spazio The Box, attraverso il Ristorante Olio, si impegna infatti a promuovere la cultura gastronomica e l’apprezzamento dei prodotti di alta qualità.

Gli appuntamenti in calendario copriranno tutto l’autunno e vedranno la partecipazione di produttori di eccellenze enogatronomiche, con relatori esperti che guideranno i partecipanti alla scoperta di prodotti rari, sapori eccellenti e abbinamenti preziosi.

Ogni incontro, che prevede anche una prima parte formativa, sarà focalizzato su un prodotto o un tema specifico: occasioni pressoché uniche, che permetteranno di ascoltare direttamente dai produttori storie, dettagli, segreti e consigli per orientarsi nel mondo dei cibi d’eccellenza.

Per ciascun appuntamento Andrea Marinelli, executive chef del Ristorante Olio, ha studiato un menù degustazione tematico, completo di abbinamenti con i migliori vini.

IL CALENDARIO:

Giovedì 26 ottobre alle ore 20.00

Tecniche e territorio nel mondo dell’ostricoltura, con Oyster Oasis e il Teatro del Vino.

Giovedì 9 novembre alle ore 20.00

Incontri con le famiglie del vino: le cantine Coppo, patrimonio dell’Unesco.

Giovedì 23 novembre alle ore 20.00

Il caviale nelle sue declinazioni, con Oyster Oasis e gli Champagne di Barons de Rothschild.

Mercoledì 29 novembre alle ore 20.00

Il tartufo e le sue tipologie, incontro con Appennino food.

L’EVENTO DI GIOVEDÌ 26 OTTOBRE

Una serata dedicata ai segreti dell’allevamento delle ostriche e alla sapiente scelta degli abbinamenti con le eccellenze enologiche. Le degustazioni, di ostriche crude e cotte, saranno l’occasione per imparare a distinguere le caratteristiche di ciascuna varietà e per scoprire i segreti dell’ostricoltura, una pratica che risale agli antichi romani, strettamente legata ai ritmi della natura.

A guidare gli ospiti nella degustazione saranno Luca di Lorenzo di Oyster Oasis, produttore e distributore di eccellenze ittiche e Filippo Marchi, area manager Nord Italia di Teatro del Vino, azienda fiorentina che seleziona e distribuisce i migliori vini italiani e internazionali.

Degustazione di ostriche crude:

Ostrica Tarbouriech Italia, Perla del delta del Po – Italia

Ostrica Peter Pan di David Hervè – Francia

Ostrica Regal Selection Or di Pascal Boutrais – Irlanda

Vino in abbinamento:

Champagne “Zero” brut nature – Tarlant (Francia), 33% Chardonnay, 33% Pinot Meunier, 33% Pinot Noir.

Degustazione di ostriche cotte:

Ostrica Tarbouriech fritta alla milanese

Ostrica Regal Oro alla brace con salsa ponzu e lardo

Vino in abbinamento:

Friuli Venezia-Giulia Doc “Morusa Alba” 2021 – Vignai da Duline (Friuli-Venezia Giulia), 60% Malvasia Istriana, 40% Sauvignon Storico Friulano.

Show cooking: Riso Carnaroli con ostrica Peter Pan, alga wakame, panna acida e mela Granny Smith.

Vino in abbinamento:

Vouvray sec 2019 – Clos Naudin Foreau (Francia), 100% Chenin blanc

Quota per la partecipazione all’evento e alla degustazione: € 75 per persona.

DOVE

Tutti gli incontri si terranno presso il Ristorante Olio di Spazio The Box, un luogo rinomato per l’originalità della sua proposta, l’eleganza dell’ambiente e la qualità delle esperienze culinarie offerte. Il Ristorante Olio si trova a Origgio (VA), in via Varesina. Indirizzo e indicazioni su ristoranteolio.it

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI

Per tutte le serate, la prenotazione è obbligatoria. Per prenotare e per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione e sui posti disponibili è possibile scrivere a [email protected] o chiamare lo 02.83620900.

I posti sono disponibili fino a esaurimento.

—

CONOSCI OLIO?

Olio è un elegante ristorante di pesce con orto a venti minuti da Milano, inserito nello splendido – e unico nel suo genere – contesto di Spazio The Box, una struttura che, oltre al ristorante, ospita una collezione di oltre cento auto storiche, una mostra permanente di opere di arte contemporanea, serre e orti che garantiscono al ristorante frutta e ortaggi sempre freschi e molteplici spazi dedicati agli eventi. La cucina dello chef Andrea Marinelli è il fiore all’occhiello di questo progetto che è a tutti gli effetti un “contenitore di passioni”.



ristoranteolio.it | spaziothebox.it