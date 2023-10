SARONNO – Grande cordoglio in città per la scomparsa dell’84enne Dario Oldani di cui oggi, venerdì 27 ottobre alle 16 sarà celebrato il funerale in Prepositurale. Un messaggio di ricordo del saronnese arriva dall’Avis comunale che si unisce al cordoglio della famiglia, dalla moglie ai figli e di amici e conoscenti.

“Negli archivi dell’associazione – spiega il gruppo – Dario aveva la tessera numero 227: uno dei primi soci nei nostri settantuno anni di storia. Ha saputo mischiare l’attività del donatore di sangue all’attivismo in ambito associativo ricoprendo la carica di segretario dal 1968 al 1980 affiancando l’allora presidente Gildo Rota Baldini, al quale la nostra sezione è dedicata.

Un commosso grazie a nome di tutti i donatori di sangue e un umano sostegno alla moglie Amelia ed ai figli”.

