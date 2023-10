SARONNO – Di nuovo al Palaronchi di via Colombo per il secondo match interno consecutivo, per l’Az Robur Saronno, nella quinta giornata del campionato di basket maschile serie B Interregionale, nella quale i saronnesi sono neopromosso ma anche attualmente al comando della classifica.

Si gioca oggi alle 21, avversario il College Borgomanero, giovanissima formazione piemontese ricchissima di talento, con alla guida un grandissimo ex come Daniele Benzoni! Parole d’ordine per Saronno: massima concentrazione. “L’idea vincente sarà approcciare da subito il match con grande attenzione, proprio come nelle ultime uscite, e cercare di scappare via dai primi minuti” rimarcano i dirigenti del team biancazzurro.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: Az Robur Saronno impegnato nel precedente match casalingo, sabato scorso)

28102023