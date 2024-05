SARONNO – PAVIA – Con un post su Facebook il vicepresidente del Senato Marco Centinaio ha raccontato la sua lunga giornata per essere presente oggi a Pavia a gara 2 della semifinale interregionale di serie B di basket.

Adesso si torna a Pavia in veste di Presidente della Pallacanestro Pavia 1933. Domani mattina alle 7,40 si vola nuovamente verso Roma perché alle 9,30 dovrò presiedere l’aula. Cosa non si fa per questi colori”.