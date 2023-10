SARONNO – L’anno scolastico è iniziato da quasi due mesi ma gli alunni della scuola elementare Ignoto Militi di via Antici ancora non hanno un posto dove fare ginnastica. Questa la segnalazione che è arrivata nelle ultime ore a ilSaronno da un genitore.

“Sono il papà di un alunno di quinta elementare della scuola Ignoto Militi e volevo segnalare che i bambini dall’inizio della scuola non hanno potuto fare attività fisica in palestra, sono costretti a farla in classe quando piove, perché la palestra risulta inagibile – spiega – la scuola non può fare nulla demandando al comune che di sicuro avrà una sua motivazione”.

I genitori hanno chiesto un incontro all’assessore anche per avere informazioni precise sul problema che si è registrato in palestra, sui tempi di ripresa dell’attività: “Da voci abbiamo appreso che i bambini possono fare attività fisica nella palestra di un’altra scuola che però sarebbe molto distante e toglierebbe del tempo alle altre materie come la matematica ad esempio e dovrebbero andarci a piedi con i rischi che ci sarebbero a mandare dei bambini in giro una volta a settimana”.

Una situazione per cui l’Amministrazione è all’opera tanto che l’assessore all’Istruzione Gabriele Musarò ha spiegato di essere al lavoro con la struttura comunale tanto che martedì 31 ottobre si terrà un incontro con i genitori proprio per fare chiarezze e fare il punto della situazione.

“Mio figlio – conclude il papà – e i suoi compagni spesso si avvicinano alla porta d’ingresso della palestra per sbirciare e capire se i lavori sono terminati. Mi chiedo spesso se ci si mette mai al posto dei bambini o comunque degli altri che dipendono dalle nostre decisioni”.

