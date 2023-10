CARONNO PERTUSELLA – È cominciata la campagna vaccinale antinfluenzale, sarà gratuita per tutti i cittadini sopra i 60 anni e per coloro che, previa verifica, risultano a rischio patologia. Sarà altresì possibile usufruire del vaccino antinfluenzale per bambini e i giovani adolescenti dai 6 mesi ai 14 anni. Il vaccino potrà essere effettuato dai medici di medicina generale o dai pediatri, presso il loro ambulatorio, oppure nelle farmacie aderenti alla campagna vaccinale.

L’ambulatorio medico di via Zari 224 effettueranno le vaccinazioni al palazzetto dello sport di via Uboldo dalle 9 alle 12.30, da lunedì 6 a venerdì 10 novembre; mentre i pediatri la svolgeranno nel medesimo sito sabato 11 novembre dalle 9 alle 12.30.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

30102023