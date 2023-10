SOLARO – I lavori per il nuovo ristorante McDonald’s di Solaro e non a caso, vista la prossima apertura del nuovo ristorante lungo la Saronno-Monza la catena apre le candidature per 40 posizioni lavorative.

Al seguente link sono a disposizione i requisiti di accesso ai colloqui, le posizioni aperte ed il form per la candidatura:

https://mcdonalds.intervieweb.it/jobs/addettoa-ristorazione-per-la-nuova-apertura-di-solaro-2189/it/

Martedì 14 novembre si terrà il job tour negli spazi del Polo di Comunità Regina Elena per coloro i quali avranno superato la prima selezione online.

Per ulteriori informazioni, compilazione curriculum e presentazione candidature, è possibile contattare gli uffici di Informagiovani/Informafamiglie il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.30 ed il venerdì dalle 9.30 alle 12.30 al numero 0249462348 oppure via mail all’indirizzo [email protected].

