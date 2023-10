MILANO – Non ce l’ha fatta la giovane di 22 anni che quattro giorni fa era stata sbalzata dall’auto sulla quale viaggiava, e che si era capottata, lungo l’autostrada A8 Milano-Varese. La giovane era subito apparsa in gravissime condizioni, sul posto era intervenuto anche l’elisoccorso ed era stata trasportata all’ospedale milanese di Niguarda. Oggi la notizia del decesso della ventiduenne, Sara Basilico, residente a Vanzago.

Il sinistro si era verificato nei pressi della barriera di Milano nord in direzione Varese. Nell’incidente erano rimaste ferite anche altre due donne, non in pericolo di vita. Per chiarire dinamica ed eventuali responsabilità dei fatti sono in corso gli accertamenti della polizia stradale, che ha eseguito tutti i rilievi sul luogo dello scontro.

(foto archivio)

31102023