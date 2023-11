SARONNO – L’Asd Helios, società sportiva amatoriale di ciclismo, si è riunita la scorsa settimana per una assemblea straordinaria che ha visto come focus l’importante stesura di un nuovo statuto, in vista della nuova riforma dello sport.

La nuova riforma dello sport impone a tutte le associazioni sportive l’iscrizione al nuovo registro, in sostituzione al Coni, che richiede l’adozione di un nuovo statuto in linea con il modello standard fornito alle associazioni; si tratta di un procedimento basilare per la collaborazioni con le amministrazioni comunali e provinciali, affinché le Asd possano continuare la loro attività sui territori cittadini.

All’interno dell’assemblea straordinaria non sono mancati momenti di ricordo delle origini, che hanno lasciato spazio tanto al ricordo di quegli amici che nel 2001 hanno fondato Helios, quanto ai soci che sono venuti a mancare: “Ad Ernesto – si è così espresso Stefano Moneta durante l’assemblea – recentemente scomparso in bicicletta sul piccolo Stelvio, a Renato, che ci ha lasciato poco più di un anno fa, a Luciano, uno dei soci fondatori di Helios.”

L’associazione, che opera dal 2001, è conosciuta sul territorio per le apprezzatissime manifestazioni che coinvolgono appassionati e famiglie, come la Boschilonga e Boschimini, ma anche il gara amatoriale agonistica amatoriale Ciclocross, che quest’anno si svolge il 2 dicembre.





Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione