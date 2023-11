SARONNO – Un’altra buona notizia riguardo agli impianti a disposizione della Osa Saronno Libertas: nei giorni scorsi l’Ufficio Impianti Sportivi della Fidal ha concesso alla pista indoor della palestra Dozio di via Biffi l’omologazione per ogni tipo di gara, nazionale e internazionale.

Questo significa che la palestra che gli atleti Osa (ma non solo, visto che siamo diventati Centro Regionale per le prove multiple) usano quotidianamente per gli allenamenti potrà essere utilizzata anche per gare al massimo livello.

Un’omologazione molto importante e attesa, che permetterà alla Osa Saronno Libertas di crescere ancora di più sia dal punto di vista tecnico che da quella delle gare organizzate a Saronno, che si propone a questo punto – grazie proprio alla pista indoor – come uno degli impianti più completi e versatili della Lombardia, da valorizzare e tutelare.

[in foto: staff e atleti Osa durante gli allenamenti di Marcell Jacobs lo scorso inverno sulla pista indoor della Dozio]

