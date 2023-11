SARONNO – Non è sfuggito a passanti e cittadini l’intervento della polizia locale ieri pomeriggio in piazza Libertà dove una pattuglia è stata chiamata per un tentato furto. Secondo la prima ricostruzione, che dovrà essere confermata in giornata, gli agenti intorno alle 19 sarebbe intervenuti nel negozio di abbigliamento tra piazza Libertà e corso Italia per due minorenni extracomunitari che avrebbero tentato di asportare alcuni capi. Un tentativo di furto che non è sfuggito ai responsabili del punto vendita tanto che è stato richiesto l’intervenuto della polizia locale. La pattuglia arrivata sul posto sotto lo sguardo dei passanti ha fermato un minorenne che è stato accompagnato in comando per le pratiche del caso e per ricostruire con precisione l’accaduto.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione