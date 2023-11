SOLARO – CESATE – GARBAGNATE – E’ caduta una maxi pianta in mezzo alla carreggiata e ha costretto le autorità a bloccare completamente la circolazione, in orario di punta, in uno dei principali collegamenti tra Solaro, Cesate e Garbagnate.

Il maltempo di stanotte ha provocato la caduta di una maxi pianta lungo la Quattordicesima strada. E’ una quercia che si è staccata da terra da sentiero ha devastato la recinzione e poi ha invaso tutta la strada rendendo impossibile la circolazione. Non si tratta dell’ultima pianta caduta nell’area verde. Già martedì è caduto un albero nel sentiero dietro al distributore metà della vita. L’albero è appoggiato ai cavi della corrente da diversi giorni ma non è ancora stato rimosso.

Tornano a quella in mezzo alla strada è stata bloccata la circolazione alla rotonda con corso Europa e anche in viale Forlanini. “Siamo stati dimenticati – spiega chi vive e frequenta la zona – la pianta è caduta alle 7 e sono le 10 e non è venuto ancora nessuno. E pensare che la strada è un importante collegamento per l’ospedale”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizion