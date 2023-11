SARONNO – Intenso 1 novembre di calcio giovanile, quello appena trascorso al centro sportivo Matteotti di via Sampietro, con la “regia” del Fbc Saronno, padrone di casa. Per la categoria under 14 in campo, oltre ai saronnesi, anche Varese, Parabiago e Cabiate. Questa la classifica conclusiva: Cabiate 9 punti, Varese 4 punti, Saronno 4 punti, e Parabiago 0 punti.

Per la categoria under 15 hanno giocato Fbc Saronno, Muggiò, Castello Cantù e la Rhodense femminile. Classifica: primo Fbc Saronno a seguire Rhodense femminile, Muggiò e Castello Cantù. E prima del rompete le righe non è ovviamente mancato il momento delle premiazioni a cura dei dirigenti saronnesi, a partire dal direttore generale Marco Proserpio.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto Andrea Elli: alcuni momenti delle premiazioni)

03112023