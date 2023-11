SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota della presidente della commissione Sanità del consiglio comunale Valeria Valioni.

“Vista la mannaia che si abbatte sulle pensioni dei medici che prossimamente andranno in quiescenza è chiaro l’intento del governo di destra di azzoppare il Servizio Sanitario Nazionale, intento già palesatosi nella riduzione dei fondi per la sanità previsti nella manovra economica di prossima approvazione. Infatti per la sanità si scenderà dall’attuale 6,7% del PIL al 6,6 % (6,2 l’anno prossimo), contro una media europea superiore al 7 ed alcuni Paesi, come Germania e Francia, intorno al 10%.

I 3 miliardi di incremento, sventolati nei telegiornali asserviti alla narrazione governativa, non coprono l’incremento di tutti i costi dovuto all’inflazione e le necessità dei rinnovi contrattuali. Il taglio delle pensioni produrrà un immediato fuggi fuggi generale con migrazioni di massa verso un settore privato che paga di più e garantisce turni di lavoro più “umani”.

E quando gli ospedali pubblici chiuderanno i battenti, le locali sezioni di Lega, Fi, Fdi, invece di prendersela con i loro amici , alzeranno la voce contro il Sindaco di turno, che nulla può contro queste sventurate politiche nazionali”

