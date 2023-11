BOLLATE – Il Comune di Bollate informa che, a causa delle piogge intense degli ultimi giorni, si sono verificate infiltrazioni d’acqua, allagamenti e conseguenti danneggiamenti in alcune aree della scuola materna comunale Gesù Bambino. “Questi danni non permettono alla scuola di offrire ai bambini e al personale scolastico la sicurezza obbligatoria e necessaria per lo svolgimento delle loro attività. Per tale motivo la scuola è stata chiusa con un’ordinanza, in attesa delle verifiche tecniche che saranno eseguite la prossima settimana dai tecnici comunali, così da avere un’idea più chiara dei tempi di chiusura della scuola e del relativo ripristino” si legge in una nota dell’ente locale.

Nel frattempo l’Amministrazione si è attivata per allestire i locali della scuola primaria “Don Milani” di via Coni Zugna con l’obiettivo di accogliere i bambini e il personale e da consentire la continuazione delle attività didattiche e ludiche. Entro martedì 7 novembre il Comune renderà nota la data di avvio di questa soluzione temporanea che, presumibilmente, partirà da giovedì 9 novembre.

“Ci dispiace molto per quanto accaduto – ha detto l’assessore alle politiche educative Ida De Flaviis – soprattutto perché sappiamo bene quali saranno i problemi organizzativi che ogni famiglia si troverà a dover affrontare. Siamo altrettanto consapevoli, però, che la sicurezza dei bambini e di tutti gli operatori alla scuola materna Gesù Bambino deve essere una priorità imprescindibile che rende necessaria la decisione della chiusura della scuola, intrapresa per il bene di tutti. Sarà nostra cura attivare il prima possibile la soluzione alternativa individuata, che consentirà alle famiglie un parziale ritorno alla normalità”. L’assessore resta a disposizione dei genitori per ogni informazione o necessità.

(foto archivio: allagamento in un plesso scolastico in zona)

04112023