PAVIA – Dopo sei vittorie nelle prime sei partite di campionato e dopo il derby varesino di Gazzada nell’infrasettimanale, il calendario mette sulla strada dell’Az Robur Saronno di coach Renato Biffi la corazzata Pavia. Squadra piena di talento, profonda in tutti i ruoli con capacità di andare a segno a ripetizione in transizione e da oltre l’arco. Imbattuta in casa, aspetta i saronnesi domenica alle 18 al PalaTreves di via Treves a Pavia.

Classifica

Az Robur Saronno 12 punti, Pavia 10, Oleggio Magic basket 8, Campus Varese e 7 laghi Gazzada 6, Junior Casale, College Borgomanero, Derthona, Collegno e Gallarate 4, Amatori Savigliano 2, Campus Piemonte 0.

(foto: una immagine del match infrasettimanale tra Gazzada e Saronno)

05112023