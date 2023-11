SARONNO – La capolista della serie B Interregionale, l’Az Robur Saronno nel match del tardo pomeriggio odierno ha espugnato Gazzada: per i biancazzurri del presidente Ezio Vaghi fanno sei su sei in campionato! Una partita speciale come il derby varesino richiedeva una prestazione speciale, ed eccola qua: 88 punti segnati fuori casa, sommati ad un’energia difensiva di livello nel secondo tempo, portano l’ennesimo successo della squadra di coach Renato Biffi.

Ce ne sono 17 per Romanò top scorer, in doppia cifra anche Pellegrini, Quinti e Negri. Ma bravissimi tutti, davvero: una dimostrazione del basket che tutto vogliono vedere!

Punteggio finale: 7 Laghi Gazzada-Saronno 78-88

(foto archivio: Saronno in azione di gioco in un recente match)

01112023