SARONNO – C’è chi firma per gli alberi “perchè abbatterli è sempre sbagliato”, c’è chi firma perchè “non vuole che sia snaturato una spazio verde dove si trova calma e serenità”, c’è chi condanna la mancanza di informazioni e chi credo che la nuova vocazione dello spazio del parco dell’ex Seminario come spazio con palco per eventi con oltre 2 mila persone come pubblico provocherebbe problemi nel quartiere.

Insomma le motivazioni sono diverse ma il risultato è solo uno: i saronnesi firmano la petizione online lanciata nella notte tra sabato e domenica da un cittadino che di fronte alle piante abbattute nell’area verde che costeggia via Varese a pochi passi dal Santuario della Beata Vergine dei miracoli.

La vicenda è nota e al centro di un animato dibattito cittadino: “

“Questo angolo verde della città, adiacente al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, è da sempre un luogo di pace e tranquillità per i cittadini. Ma ora sono iniziati gli abbattimenti nel parco. Si prevede la creazione di un palco e l’abbattimento di una ventina di piante. Questo non è solo un attacco alla nostra eredità naturale ma anche a quella culturale. Il verde rappresenta una risorsa preziosa per il quartiere e per la città intera – uno spazio dove le persone possono rilassarsi, giocare e godere della bellezza della natura”.

Da questa considerazione la richiesta di un’azione: “Dobbiamo dire no a ulteriori cementificazioni in quest’area verde! È tempo che l’amministrazione comunale ascolti le voci dei saronnesi che si oppongono a questo progetto distruttivo. Chiediamo trasparenza nelle decisioni riguardanti il futuro del nostro parco. Chiediamo rispetto per la nostra storia locale e per l’ambiente che ci circonda”.

Nelle ultime ore si è registrata anche la dura presa di posizione di Legambiente che ha espresso diverse criticità sul progetto.

Non è la prima volta che la città si mobilità per salvare piante dall’abbattimento. E’ successo per i celeberrimi bagolari di via Roma e per il cedro Pedro del liceo Gb Grassi.

