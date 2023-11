SARONNO – Cinquanta sonetti per celebrare il sessantesimo compleanno: il poeta saronnese Norberto Mazzucchelli torna in libreria con una nuova raccolta.

“La raccolta Poesia dei tre mondi – racconta il poeta saronnese – nasce dalla mia vecchia passione per il sonetto, una forma artistica poco sperimentata dagli autori attuali, ma che amo praticare frequentemente. Ho voluto farla precedere da un breve excursus storico il sonetto dalle origini ai poeti del Novecento per ricordare i grandi interpreti di ogni periodo letterario.”

Nelle prime pagine introduttive, infatti, compaiono i nomi dei grandi poeti della storia della letteratura italiana, come Dante, Petrarca, ma anche Foscolo e Caproni. La forma stilistica, particolarmente rigida, consiste in quattordici versi di undici sillabe raggruppate in due strofe da quattro versi e due strofe da tre versi a rima alternata. In riprendere questo stile, il poeta saronnese racconta il suo amore per la poesia, per la semplicità della comunicazione che si racchiude nelle strofe poetiche, ma anche i problemi ordinari – dalla disoccupazione all’attualità dell'”età dello smartphone”.

“Le mie poesie raccontano la vita ordinaria – sottolinea l’autore – che incontro ogni giorno e i pensieri le riflessioni le sensazioni che nascono dall’esperienza con il mio mondo interiore e con quello esterno. I temi ricorrenti sono la passione per la poesia le rime i sonetti la figura del poeta, la curiosità e l’ammirazione per la creatura uomo, la natura, in particolare quella di montagna, il ricordo riconoscente dei miei genitori, l’affetto per mia moglie e ancora la dimensione del sogno, il piacere della buona tavola e della lettura.”

Appassionato sin dall’adolescenza alla lettura, il saronnese Norberto Mazzucchelli ha già una significativa carriera alle spalle: le sue opere, diverse tra raccolte di poesia, romanzi, racconti, hanno raggiunto anche gli scaffali di Feltrinelli; tra i suoi successi vediamo la raccolta di poesie “Confessioni di un poeta minore”, che ha ricevuto una menzione d’onore al concorso Cardinal Branda Castiglione. Tra le sue ultime opere si contano il romanzo “Diritti d’amore” e la raccolta “L’appuntamento e altri quindici racconti”. Nella biblioteca civica di Saronno sono disponibili il romanzi “Sorelle per la pelle” e la raccolta di poesie “Confessioni di un poeta minore”.

