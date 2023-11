WASHINGTON – L’eurodeputata bustocca Isabella Tovaglieri è stata ricevuta nei giorni scorsi alla Casa Bianca da Elizabeth Kelly, assistente speciale del presidente Biden per le politiche economiche, con la quale ha discusso di intelligenza artificiale e del nuovo regolamento europeo sui servizi digitali. Tovaglieri, che si è recata a Washington insieme a una delegazione della commissione Imco (Mercato interno e protezione dei consumatori) dell’Eurocamera, ha incontrato anche l’ambasciatrice italiana negli Usa Mariangela Zappia, con la quale sono state discusse l’evoluzione degli scenari geopolitici e commerciali alla luce dei conflitti in corso e le prospettive offerte dalle prossime elezioni americane.

“Questa missione negli Stati Uniti è stata importante per approfondire i rischi e le opportunità legati allo sviluppo dell’intelligenza artificiale e per un confronto sulla minaccia alla libertà di espressione e informazione contenuta nel Digital Services Act approvato di recente a Bruxelles – ha commentato Tovaglieri, che è anche membro della commissione Itre (Industria, energia e ricerca) del Parlamento europeo con delega al Digitale -. La visita è stata anche occasione per promuovere e valorizzare il nostro territorio oltreoceano, in considerazione dei saldi rapporti commerciali esistenti, che vedono la Lombardia prima regione italiana nell’export verso gli Stati Uniti, per un valore di 14 miliardi di euro solo nell’ultimo trimestre del 2022, un primato reso possibile anche grazie a moltissime imprese del Varesotto, che rappresentano l’eccellenza del Made in Italy in tutto il mondo”.

Isabella Tovaglieri ha portato in dono all’ambasciatrice Zappia alcuni simboli della città di Busto Arsizio: una delle migliaia di coperte realizzate a mano nell’ambito dell’iniziativa benefica Vivavittoria, l’iconica maglietta biancoblu a strisce orizzontali della Pro Patria e una confezione di biscotti Cupèti, emblema della tradizione bustocca. “È sempre un onore e un orgoglio per me essere ambasciatrice della mia città nel mondo”, conclude l’eurodeputata della Lega.

(in foto: Isabella Tovaglieri a Washington)

