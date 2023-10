SARONNO – “È grave e inaccettabile che si faccia propaganda politica con la disinformazione, occultando completamente la verità dei fatti”. Inizia così la nota condivisa dall’europarlamentare della Lega Isabella Tovaglieri.

“Secondo il volantino distribuito ieri in piazza dal collettivo anarchico Adespota nel corso di un presidio non autorizzato a Saronno, la reazione armata di Israele sarebbe la risposta a “un massiccio attacco missilistico di Hamas dalla striscia di Gaza”, e non alla necessità dello Stato ebraico di difendersi dal vile attacco su larga scala compiuto dai terroristi di Hamas contro la popolazione civile inerme, che ha sconvolto l’opinione pubblica di tutto il mondo.

Delle barbare uccisioni all’alba di famiglie, bambini e giovani innocenti, del rapimento di centinaia di persone dalle proprie case non c’è traccia nella ricostruzione di questi paladini dei diritti solo a parole, che nei fatti solidarizzano con un’organizzazione terroristica che i diritti, come quello del popolo ebraico di esistere, li soffoca nel sangue, tanto da avere nel suo statuto la cancellazione dello Stato di Israele.

Siamo abituati ormai da anni alle iniziative politiche al di fuori della legge portate avanti da questo collettivo attraverso occupazioni abusive e presidi non autorizzati, ma ieri si è passato il segno. Ferma restando la libertà di manifestare per il popolo palestinese, a sua volta vittima indiretta degli attacchi di Hamas, condanniamo le bugie e le verità di comodo con cui gli anarchici tentano di riscrivere la storia facendo passare gli aggrediti per aggressori”.