SARONNO – E’ successo nel pomeriggio di lunedì 6 settembre. Intorno all 1630 un mezzo pesante ha perso parte del suo carico di sabbia alla rotonda tra viale Lazzaroni e via Novara (quella della locomotiva).

Diversi gli automobilisti che hanno segnalato l’accaduto alla polizia locale che ha inviato sul posto una pattuglia. La sabbia era effettivamente un problema della circolazione non tanto per le vetture ma quanto per i motociclisti e i ciclisti. Immediata la mobilitazione degli agenti che hanno richiesto l’intervento del servizio di pulizia stradale che ha rimosso il carico.

Ma non solo. Sono iniziate le ricerche per trovare il camionista che se identificato si troverà a pagare una sanzione per la perdita di carico e i costi della pulizia. Un aiuto potrebbe arrivare dalle immagini della vidosorveglianza.

