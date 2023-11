SARONNO – La scorsa notte alla 1 incidente stradale a Saronno in via San Giuseppe, all’incrocio con via Volonterio: si sono scontrate due automobili, sul posto l’intervento di una ambulanza della Croce azzurra e dei carabinieri, sono state medicate per lievi contusioni una ragazza di 27 anni ed una di 26 anni.

Oggi alle 13 tamponamento fra tre automobili in viale Cinque giornata a Caronno Pertusella: due i contusi, fra loro un ragazzo di 32 anni, ma non è stato necessario il trasporto in ospedale. Sul luogo del sinistro è accorsa la polizia locale caronnese ed una ambulanza della Croce azzurra.

Quest’oggi alle 8 in via Monte Grappa a Limbiate scontro auto e moto: è rimasto contuso un giovane di 16 anni, trasportato in ambulanza all’ospedale di Garbagnate Milanese per essere medicato di non gravi contusioni.

07112023