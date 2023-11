SARONNO – E’ stata resa nota nel pomeriggio di oggi la modifica provvisoria della circolazione. Domani martedì 7 novembre via Dalmazia sarà interessata da interventi di video ispezione del collettore fognario, programmati dal Alfa. Per consentire la verifica, dalle 9 alle 17, il tratto di via Dalmazia compreso tra via G. Di Vittorio e via Quarnaro sarà chiuso al traffico e interdetto alla sosta dei veicoli.

Per coloro che arrivano da via Novara, è obbligatorio proseguire in direzione via G. Di Vittorio, evitando la svolta in via Dalmazia.

