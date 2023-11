SARONNO – “I soldi del Pnrr sono stati utilizzati per riqualificare il parco dell’ex Seminario, abbattendo alberi sani e robusti, per realizzare un palco permanente e un’area adibita ad eventi per una capienza stimata di circa 2.000 persone, in piena zona residenziale e a fianco dell’inestimabile santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Mi domando, se mai dovesse realizzarsi come si potrà regolarizzare la viabilità durante i futuri eventi in una zona in cui non ci sono parcheggi sufficienti neanche per le celebrazioni eucaristiche in Santuario, per non parlare dell’acustica, già causa di multe per attività della nostra città”.

Inizia così la riflessione di Luca Amadio capogruppo di Obiettivo Saronno che affronta il tema della riqualificazione del parco dell’ex Seminario contro la quale è attiva anche una petizione di cittadini che ha superato quota 300 firme.

“Se l’amministrazione della “partecipazione” avesse solo per un istante pensato di coinvolgere Obiettivo Saronno, avremmo cercato di fare comprendere loro che un’idea di questo tipo era semplicemente folle. Un finanziamento di due milioni e mezzo dal PNRR per fare questo ennesimo errore che pagheranno ancora una volta la città e i cittadini, invece di pensare ad un piano di riqualificazione neccessario e urgente di piazza De Gasperi, dei dintorni di Palazzo Visconti ed di altre opere imprescindibili per fare tornare a rivivere Saronno.

Ció che rattrista maggiormente è che il tutto avviene con un’amministrazione che, fino a prova contraria, in consiglio comunale è rappresentata ufficialmente da 12 consiglieri su 25, tant’è che i consigli comunali sono ormai convocati con una cadenza “siderale” (l’ultimo consiglio comunale si è tenuto più di un mese e mezzo fa!!!).

Proprio per questo motivo ci si attenderebbe un minimo di sensibilità riguardo la condivisione di Progetti che andranno inevitabilmente a cambiare in maniera radicale la nostra città. Niente di tutto questo e intanto gli alberi vengono abbattuti come le speranze e i sogni dei cittadini. Obiettivo Saronno non si arrenderà mai alla politica chiusa in se stessa, silenziosamente assordante e unica protagonista di decisioni, prese senza alcuna reale condivisione, che andranno a condizionare il futuro di persone che non si sentono per nulla rappresentate. “Per essere veramente grande, devi stare con la gente, non sopra di essa” (Montesquieu).

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione