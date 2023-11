SARONNO –È stato girato sabato 28 ottobre 2023 in occasione dell’allenamento in un parco pubblico, il “pratone” del Parco del Lura. È uno mini-documentario che racconta i valori del rugby visti negli occhi di 80 piccoli atleti che non mollano, continuano a giocare nonostante le incertezze di un avvio di stagione travagliato caratterizzato da continue sospensioni nell’utilizzo dello Stadio Colombo-Gianetti e dall’incertezza su quando i lavori di manutenzione straordinaria del manto erboso termineranno.

IERI RESA NOTA LA LETTERA E L’INCONTRO CON L’AMMINISTRAZIONE

Il docu-film è stato realizzato da Riccardo Banfi, autore di una decina di cortometraggi pluripremiati, a cura della casa di produzione About a Film.

“Quando ho saputo che il Saronno Rugby si sarebbe allenato in un parco pubblico senza spogliatoi e servizi igienici per mancanza di spazi comunali adeguati, ho pensato all’urgenza di documentare il tutto. Una testimonianza di sport civile, una lezione di resilienza che arriva da questi piccoli atleti e che dovrebbe farci riflettere. Non è possibile che una città come Saronno neghi un campetto a decine di ragazzi dai 4 ai 13 anni per praticare uno degli sport dai valori più sani. Spero che questo video possa aiutare a sbloccare la situazione. Il rugby è una ricchezza per tutti, non solo per i ragazzi che lo praticano ma per l’intera comunità”, ha commentato Riccardo Banfi, autore del documentario.

“Vorrei ringraziare Riccardo per la sensibilità con cui è riuscito a rappresentare la voglia di giocare dei nostri ragazzi ad ogni costo. Come Società abbiamo apprezzato il fatto che questa fatica sia stata condivisa da una delegazione delle Under 14 di Parabiago e Tradate Rugby che ci hanno dimostrato solidarietà concreta giocando in condizioni davvero proibitive”, ha commentato Raffaele Monteleone, Presidente dell’Unione Sportiva Saronno Rugby.

L’allenamento, sotto gli occhi delle famiglie che hanno dimostrato grande comprensione e compostezza, è stata un’occasione per ribadire che nonostante le tante difficoltà “il rugby non si ferma”.

Guarda il video: https://www.saronnorugby.it/resilienza/