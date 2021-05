SARONNO – E’ finalmente uscito “Essere figli, sempre”, il cortometraggio realizzato nel dicembre 2019 dai saronnesi Riccardo Banfi e Filippo Corbetta di About a Film per conto dell’associazione italiana Professionisti Collaborativi (Aiadc) nell’ambito di un progetto finanziato dall’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza (Agia) finalizzato alla promozione della “Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori”, della stessa Autorità Garante.

“I protagonisti di questo breve cortometraggio, che siamo molto orgogliosi di aver potuto realizzare” dicono Riccardo Banfi e Filippo Corbetta di About a Film “solo piccoli-grandi attori, di età compresa tra i due mesi e i quindici anni, figli di alcuni membri di Aiadc, che hanno entusiasticamente partecipato alla realizzazione del video, mettendo a disposizione anche la location”.

Nel team che ha collaborato per la realizzazione di “Essere figli, sempre”, c’è un’altra saronnese, Francesca Rufini, avvocata e consigliera comunale, la quale ricorda: “quando Agia ha pubblicato l’avviso pubblico abbiamo, come Aiadc e trattandosi di un tema centrale per il nostro metodo negoziale, subito partecipato con l’idea di realizzare un breve film che potesse ricordare ai genitori l’importanza di proteggere i propri figli dai loro conflitti e la necessità di rassicurarli rispetto al futuro e all’amore che i genitori hanno per loro, anche durante e dopo la crisi della coppia, e che potesse anche ricordare a chi lavora con i genitori nel difficile momento della separazione (noi avvocat* in primis), che ogni decisione che si prende e ogni intervento che si attua, non possono prescindere dalla comprensione dei desideri e delle paure dei figli, siano essi bambini o ragazzi, coinvolti nella separazione”.

La Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori è stata realizzata da Agia nel 2018; è costituita da dieci articoli che enunciano altrettanti diritti di bambini e ragazzi alle prese con il percorso separativo dei genitori. I principi alla base della Carta sono ispirati alla Convenzione di New York del 1989 sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che sottolinea l’importanza della famiglia nella vita di ogni bambino e adolescente. La Carta dei diritti è frutto di un’attività di ascolto e partecipazione, coordinata dall’Autorità Garante, che ha coinvolto la Consulta dei ragazzi dell’Autorità stessa, ed esperti nei settori giuridico, sociale, psicologico e psicopedagogico.

Indirizzata prima di tutto ai bambini e ai ragazzi, la Carta si rivolge ad una eterogeneità di destinatari ove spiccano i genitori, accanto a giudici, avvocati, professionisti del settore sanitario e psicosociale e adulti di riferimento.

La Carta, come si legge nel preambolo della stessa, rappresenta un’enunciazione di diritti e principi di valore etico finalizzati a promuovere la centralità dei figli proprio nel momento della crisi della coppia. L’obiettivo è, dunque, quello di rendere consapevoli i figli dei loro diritti e di contribuire alla crescita culturale dei genitori e in generale della società, al fine di garantire il rispetto dei diritti di cui sono portatrici le persone di minore età.

La Carta è facilmente scaricabile dal sito garanteinfanzia.org.

Il corto “Essere figli, sempre” è visibile dal sito di Aiadc alla pagina praticacollaborativa.it/essere-figli-sempre/.

(in foto: un momento delle riprese)

27052021