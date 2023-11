informazione redazionale

Modernità, avanguardia, eleganza.. ecco cosa caratterizza la Farmacia Comunale 1 di Saronno. Presente sul territorio da più di 40 anni, è una realtà che mette sempre al centro le esigenze, la salute e, perché no, “la bellezza del propri pazienti”.

Ed è per questo che il team di professionisti della farmacia ha organizzato per sabato 11 novembre “la MIAMO EXPERIENCE”, un evento esclusivo per lanciare la nuova linea cosmetica targata Miamo. Dalle 9 alle 15 nella sala del Camino di Villa Gianetti sarà possibile scoprire i cosmetici funzionali del nuovo brand attraverso la “Skin Analyzer” ovvero un’analisi mirata della pelle che consente di valutare 12 parametri cutanei per ottenere uno studio assolutamente preciso e personalizzato.

“Abbiamo deciso di regalare ai nostri pazienti un’esperienza unica e smart perché anche la pelle, e quindi la bellezza, hanno bisogno di essere curate” spiega Sabrina Dell’Acqua, direttrice della farmacia. Il team si è recentemente aggiornato e comprende professionisti di esperienza e specialisti in diversi ambiti che sono disponibili a supportare i pazienti.

Tra i servizi mirati alla prevenzione e alla cura della persona si ricordano l’osteopata, la massoterapista, la podologa, la nutrizionista; tra gli esami strumentali propositi si ricordano l’ecg, l’holter cardiaco e pressorio, il dosaggio della vitamina D, il profilo lipidico completo, la pcr, l’Inr e la misurazione della glicemia e della pressione arteriosa.

Per restare aggiornato sulle diverse attività proposte dalla Farmacia Comunale 1 di Saronno si può visitare la pagina Instagram oppure scaricare l’app FARMACIE SARONNO SERVIZI.

Per comunicare con il team contattare il numero +39 331 2340794

