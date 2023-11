CARONNO PERTUSELLA -Il consiglio comunale di Caronno Pertusella ha deliberato, quest’estate, a maggioranza, l’adesione alla Rete Ready.

In quella sede ha presentato il provvedimento l’assessora alla Cultura, Istruzione e Pari Opportunità Cinzia Banfi premettendo che si è deciso dare ufficialità ad un obiettivo già contenuto nel programma elettorale di Marco Giudici Sindaco.

Ready è la Rete italiana delle Regioni, Province Autonome ed Enti Locali impegnati per prevenire, contrastare e superare le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, anche in stretto rapporto con altri fattori di discriminazione: sesso, disabilità, origine etnica, orientamento religioso, età – riconosciuti dalla Costituzione e dal diritto comunitario e internazionale.

Ready costituisce per le pubbliche amministrazioni regionali e locali l’opportunità di uno spazio di incontro e interscambio di esperienze e buone prassi finalizzate al riconoscimento e alla promozione dei diritti umani delle persone Lgbtq+.

Il Consiglio Comunale di Caronno Pertusella, pure con alcuni distinguo dovuti a sensibilità diverse, ha approvato quella delibera affermando che le azioni delle pubbliche amministrazioni sono da considerarsi essenziali per adottare, a partire dal piano locale, provvedimenti che sappiano rispondere ai bisogni delle persone Lgbtq+ (ma in generale a difesa di tutti coloro che subiscono discriminazioni), contribuendo a migliorare la qualità delle loro vite ed a creare un clima sociale di rispetto e di confronto libero da pregiudizi.

