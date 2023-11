SARONNO – “Ricordi Saronnesi” è il titolo dell’ultimo libro di Giuseppe Radice, ultimo di una trilogia nata con “Saronno che Sfugge” (2018) e proseguita nel 2021 con “Saronno e amarcord”. Le poesie che fanno parte del libro, corredate da chiose in lingua e foto d’epoca, sono raggruppate in due distinte sezioni: “ Album di città” e “ Istantanee”, ossia luoghi scomparsi e personaggi soprattutto modesti, che hanno lasciato un segno indelebile nel tessuto cittadino e ancora oggi ricordati. “Le poesie e le chiose di questa silloge sono come “acquarelli” – spiega l’autore – che dipingono la nostra vita. In ogni “acquarello” prende corpo un piccolo quadretto del nostro passato che produce messaggi ed evoca ricordi ed emozioni. Essi creano spazi liberi per gran parte sfumati, ove esse s’annidano ispirazioni e fantasie. L’introduzione del libro è stata curata da Massimo Tallarini, mentre le due copertine sono opera del pittore Gigi Biffi.

Quest’ultima pubblicazione ha poi una dedica speciale ad Angelo Proserpio presidente della Società Storica Saronnese dall’anno 2005, sino al 21 febbraio di quest’anno, giorno della sua immatura scomparsa. “Se la gente si è mossa per Angelo Proserpio a mo’ di folla nel giorno del commiato – spiega l’autore Giuseppe Radice nella sua postfazione – ciò significa che il “protagonista” ha saputo ben seminare e raccogliere i frutti del suo operare. Non soltanto per la propria immagine, ma anche e soprattutto per l’intera comunità saronnese riversatasi come un fiume in piena nella basilica dei Santi Pietro e Paolo di Saronno, oltre che fuori dalla chiesa sull’intero sagrato di piazza Libertà, per porgere l’ultimo saluto a un personaggio della nostra storia cittadina”.

Il libro, i cui ricavati andranno in beneficienza, si trova qui Libreria Mondadori via Portici 12, Cartoleria Secchi Corso Italia 26, Cartoleria Argentina via S.Giuseppe 10 e Merceria Linda Vicolo Pozzetto 20.

