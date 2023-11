BRUXELLES – Angelo Ciocca, membro del Parlamento Europeo, organizza un importante incontro sul tema della disabilità, con un focus particolare sull’ “integrabilità“.

L’evento si terrà domani mattina, dalle 9:30 alle 11, nel Parlamento Europeo di Bruxelles e vuole essere un momento di dibattito costruttivo, che metta in luce le principali necessità pratiche e sfide legate alla mobilità delle persone diversamente abili. Tra i partecipanti, ci sarà Marcos Cappato, assistente parlamentare dell’onorevole e consulente sulla disabilità, che porterà la sua esperienza e competenza al dibattito.

All’incontro saranno inoltre presenti la Copresidente dello european network on indipendent living (Enil) e rappresentante Enil al Comitato Esecutivo del Forum Europeo sulla Disabilità (Edf), che presenterà le principali sfide europee sul tema della disabilità, insieme ad Autoabile, un’organizzazione italiana che si occupa di mobilità, che condividerà a sua volta alcune proposte innovative per la realizzazione di soluzioni concrete alle sfide ancora aperte.

Con questo incontro, l’Onorevole Ciocca intende promuovere un dialogo aperto e costruttivo sul tema della disabilità, con l’obiettivo di individuare strategie efficaci e reali per migliorare al più presto l’integrabilità dei soggetti più fragili e vulnerabili all’interno della società. Per seguire l’evento in diretta, prego trovare di seguito il link dell’evento: https://ep.interactio.eu/59v2-ij3f-ljkn.

(foto archivio)

