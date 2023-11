BUSTO ARSIZIO- Nella 10′ giornata del campionato di Promozione, nel girone A, la Lentatese è ospite sul campo del Cas Sacconago in un match complicato ed equilibrato, che vede uscire vincenti gli ospiti che la spuntano sui padroni di casa per 0 a 1.

Il Cas Sacconago si presenta alla gara invogliato di dare continuità alla vittoria nella scorsa giornata contro il Valle Olona, dopo una serie di risultati non convincenti, mentre la Lentatese vuole ottenere la terza vittoria consecutiva, dopo le due con Accademia BMV e Salus Turate Mozzate. La rete decisiva della vittoria esterna degli ospiti arriva al 20′ quando il solito bomber Tallarita scende in cattedra e realizza lo 0 a 1. La squadra di casa tenta più volte, nel corso dei novanta di gara, di agguantare almeno un pareggio, ma la difesa ospite rimane salda e la partita termina così.



Con questo risultato la Lentatese sale al 5′ posto a 18 punti, mentre il Cas Sacconago rimane fermo a 10 punti in piena zona playout.

Cas Sacconago-Lentatese 0-1

CAS SACCONAGO: Mrinaj, Compagnone, Salatino, Macchi, Zaroli, Laomedonte, Castiglioni, Caldiroli, Ferrario, De Rosa, Bogni. A disp: Castiglioni, Pau, Diop, Azimonti, Bulegato, Gargano.

LENTATESE: Griggio, Malacarne, Rivaletto, Cogotzi, Meroni, Pignatello, Galbiati, Romano, Tallarita, Ballabio, Pozzi. A disp: Mauri, Merlini, Scanu, Misuriello, Parravicini, Saccullo, Talpo, Schiavo, Giglio.