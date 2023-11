GERENZANO – Spettacolare partita importantissima per il primo posto della classifica del girone H della Seconda Categoria di Como quella disputata nel primo pomeriggio di oggi nella quale la Gerenzanese ha ospitato nel proprio centro sportivo di Gerenzano il Bulgaro.

Nel primo tempo, dopo diverse azioni offensive pericolose create da entrambe le squadre, gli ospiti riescono a portarsi in vantaggio verso la mezz’ora di gioco con Lauria che conclude da fuori area e sorprende il portiere avversario Arenella.

La partita entra nel vivo nella seconda frenetica metà di gioco con la Gerenzanese che a pochissimi minuti dalla ripresa crea una bellissima azione che si conclude con la conclusione di Mattia Geron al quale viene negato il goal del pareggio dalla traversa. Poco dopo il vicinissimo pareggio dei padroni di casa, il Bulgaro coglie la chance del raddoppio dal dischetto con Serra che non sbaglia dagli undici metri e firma al 10′ del secondo tempo il momentaneo 0-2. Verso la mezz’ora della ripresa la Gerenzanese con tenacia torna sensazionalmente in partita pareggiando il risultato con uno splendido uno-due nell’arco di pochissimi minuti, il primo con Gambino che devia di testa in rete il cross di Gorgoglione accorciando il risultato e il secondo con Ciuciu di testa su assist di Morandi. Dopo il pareggio, i padroni di casa non abbassano il ritmo di gioco cercando il goal che completerebbe la rimonta che arriva clamorosamente a 5 minuti dal triplice fischio con l’autorete di Berlusconi che, deviando il cross da punizione di Mighetti, regala la vittoria alla squadra di casa.

La Gerenzanese vince, dunque, un complicatissimo scontro diretto importante per il primo posto della classifica con una bellissima rimonta grazie alla quale diventa la sola capolista del gruppo H della seconda categoria di Como. Risultato pesante, invece, per il Bulgaro che non riesce a portare a casa un match nel quale aveva il pieno controllo a causa del quale scende al quarto posto sotto Gerenzanese, Cistellum e Stella Azzurra Arosio.