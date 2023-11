FINO MORNASCO – Partita a senso unico quella disputata nel primo pomeriggio di oggi nel centro sportivo di Fino Mornasco tra i padroni di casa della Polisportiva Casnatese e il Cistellum valida per la decima giornata di campionato del girone H della seconda categoria di Como.

La gara si sblocca dopo 20 minuti dal fischio d’inizio del direttore di gara con il solito airone Marazzi che sfrutta al massimo l’assist di Rimoldi e porta in vantaggio gli ospiti. A pochi minuti dal duplice fischio, Marazzi si ripete ancora un volta insaccando nuovamente il pallone in porta dopo essere arrivato per primo sulla respinta del portiere avversario Acampora.

Dopo 4 minuti dall’inizio della seconda metà regolamentare, la Casnatese sfrutta l’occasione per accorciare le distanze grazie alla concretizzazione di Gianni di un rigore concesso dall’arbitro Scorpiniti della sezione di Como per un fallo di mano in area. Dopo solamente 5 minuti dalla rete del 2-1, l’airone Marazzi trova il miglior modo per festeggiare il proprio compleanno firmando il goal della tripletta che nega ogni speranza agli avversari. La partita si conclude definitivamente al 73′ con il goal di Rimoldi che trasforma il rigore e firma il poker.

Il Cistellum stravince così un’altra partita grazie alla quale torna a casa con tre importanti punti con cui sorpassa il Bulgaro, oggi sconfitto dalla capolista Gerenzanese per 3-2, e resta al secondo posto con 25 punti. Risultato, invece, pesante per la Casnatese che oggi trova l’ottava sconfitta stagionale a causa della quale resta all’ultimo posto del girone.

ASD POLISPORTIVA CASNATESE – ASD CISTELLUM 2016 1-4

Asd POLISPORTIVA CASNATESE: Acampora, Allegrini, Colombo, Marzorati, Peverelli, Rossi, Bernasconi, Dilda, Gianni, Ariemma, Nasato. A disposizione: Serio, Martinazzi, Caccamo, Lanzi, Frigerio, Galli, Servillo, Fascina, Pugliese. All: Schena.

Asd CISTELLUM 2016: D’Auria, Moiana, Bonfrate, Quaggelle, Morosi, Simone, Cozzi, Mancini, Lobianco, Rimoldi, Marazzi. A disposizione: Viola, Roma, Sassi, Ciccone, Milani, Jabiri, Montan, Messina, Costanzo. All: Giussani.

(foto da archivio)