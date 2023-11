SARONNO – Domenica 12 novembre la Sezione dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia di Saronno in collaborazione Associazione Carabinieri ha commemorato battaglia della Meloria e la strage di Nassiriya.

Membri delle associazioni, cittadini ed autorità presenti il consigliere regionale Emanuele Monti, il presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli e il consigliere Gianpietro Guaglianone si sono ritrovati in via Biffi al monumento di caduti di El Alamein. E’ stata l’occasione per esporre la bandiera di Saronno che è stata immersa alla Meloria in un’iniziativa dei paracadutisti.

Durante la cerimonia c’è stato un intervento del consigliere regionale della Regione Lombardia Emanuele Monti.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione