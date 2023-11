SARONNO – CERIANO LAGHETTO – E’ stato presentato il ricorso al Tar contro l’antenna realizzata sul confine tra Saronno e Ceriano Laghetto. L’ha fatto il comitato “no all’antenna” che riunisce residenti della frazione Dal Pozzo e della Cassina Ferrara.

Proprio le vie delle due frazioni sono state teatro domenica 12 novembre della protesta informativa del gruppo che “dice no ad un’antenna di 34 metri a poco più di dieci metri dalle case”. Una nuova struttura realizzata tra settembre ed ottobre senza che i residenti ne sapessero nulla. Anche la mancanza di comunicazione da parte del Comune di Saronno è stata tra i temi di cui il comitato, protagonista anche di un consiglio comunale di Ceriano, ha parlato con i cittadini di Dal Pozzo e della Cassina.

La protesta è infatti partito dal territorio comunale cerianese per approdare poi a Saronno dove vivono i componenti saronnesi del Comitato. La contestazione, portata avanti con cori e megafono è solo il punto di partenza: i residenti stanno organizzato un secondo appuntamento per i prossimi giorni.

COS’E’ UNA STAZIONE RADIO BASE

Una stazione radio base è “il sistema costituito dalle antenne, dai ricetrasmettitori, dagli apparati di controllo e di comunicazione con la rete, e dalle strutture di supporto (pali, armadi, alimentazione) che consentono di fornire la copertura radio necessaria per il funzionamento dei terminali di telefonia mobile (telefonini)”. “Ogni Srb – spiega Arpa – è in grado di coprire un’area limitata del territorio, detta “cella”, la cui dimensione è funzione sia dell’orografia del terreno sia del numero di utenti da servire contemporaneamente: più la densità di utenti è alta, minore è l’estensione spaziale della cella. Per questo motivo nelle aree urbane densamente popolate può essere necessaria la presenza di più Srb vicine tra loro”. Una Srb è generalmente costituita da un supporto sul quale sono collocate diverse antenne ed ai piedi del quale sono posti gli impianti di controllo.

