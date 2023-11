Cistellum, ufficiale il ritorno a casa del goleador Alex Costanzo

CISLAGO- Come riferisce paolozerbi.com, il sito specialistico del calcio locale, è ufficiale: il bomber Alex Costanzo torna al Cistellum (Seconda categoria).

Dopo una piccola parentesi all’Esperia Lomazzo, con il quale ha all’attivo una sola rete siglata, torna in quella che si può definire la sua casa, infatti Costanzo dalla stagione 2020/2021 fino alla scorsa ha militato proprio al Cistellum 2016, realizzando un totale di 40 goal.

L’attaccante classe 1999 è sicuramente un innesto importantissimo per la squadra allenata da mister Giussani, soprattutto per raggiungere l’obbiettivo finale che è quello dell’approdo in Prima categoria.

Al momento il Cistellum 2016 ha collezionato un totale di 25 punti e si trova al 2′ posto, insieme alla Stella Azzurra Arosio, dietro i rivali storici della Gerenzanese che si trovano a due lunghezze di vantaggio. In zona playoff si trovano anche il Bulgaro e il Molinello, rispettivamente a 24 e 20 punti, che corrono un campionato a parte rispetto alle squadre che inseguono, poiché la 6′ in classifica, il Figino Calcio si trova addirittura a 14 punti. Nelle zone più basse della classifica si trovano, invece, in ultima posizione la Casnatese a 4 punti, mentre le due squadre in zona playout sono il Novedrate e il Dal Pozzo.

(foto da sito paolozerbi.com)

15112023