Città

SARONNO – Dopo l’addio a Saronno avvenuto nel 1997, suor Lucia De Santis torna nella città degli amaretti, dove trascorrerà la sua pensione. Classe 1938 e pugliese di nascita, la religiosa è molto conosciuta in città per il suo servizio prestato in città per ben 24 anni, prima di lasciare il suo posto nella comunità pastorale per continuare il suo cammino spirituale verso Arcore, nella Brianza, dove è rimasta da per 12 anni.

Dopo essersi trasferita per 4 anni a Robecchetto con Induno, suor Lucia è tornata ad Arcore nel 2013, dove ha insegnato nell’asilo San Giuseppe e aiutato le famiglie seguite dalla Caritas cittadina per altri dieci anni. Ora torna a Saronno dopo 26 anni, qui per trascorrere la pensione e per problemi di salute.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione