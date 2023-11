Città

CARONNO PERTUSELLA – Il sindaco Marco Giudici, il sindaco e il vicesindaco dei ragazzi e tanti alunni delle elementari e studenti delle medie che con insegnanti e genitori hanno vissuto stamattina un sit per la pace organizzato in piazza Aldo Moro davanti al Municipio.

L’appuntamento è iniziato con un discorso del primo cittadino Marco Giudici che ha ricordato non solo tutti i conflitti nel mondo e le vittime, spesso bimbi, che provocano ma anche come la pace sia un percorso in cui tutti devono dare il proprio contributo.

Quindi è stata la volta di Ludovica Capobianco e Gabriele Pirola rispettivamente sindaco e vicesindaco dei ragazzi che hanno condiviso un pensiero con tutti i presenti. Quindi i i bimbi della scuola elementare hanno letto una poesia di Gianni Rodari che ha completato il progetto portato avanti con la scuola che ha visto anche l’esposizione dei disegni realizzati da alcune classi contro la guerra con tante bandiere arcobaleno e persone che si tengono per mano.

I ragazzi delle medie hanno letto invece poesie e riflessioni di autori israeliani e palestinesi sempre dedicati al grande valore della pace.

Un’iniziativa che ricorda la grande manifestazione, con tanto di corteo, tenuta sempre a Caronno Pertusella l’anno scorso con la partecipazione di tutte le scuole.