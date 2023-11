Cronaca

SARONNO – Alberto Paleardi, esponente politico saronnese, esprime crescente preoccupazione riguardo alla sicurezza in centro, evidenziando che lui stesso si è trovato ad inseguire un ladro, l’altro giorno quando il malvivente aveva scippato del telefonino una ragazza in piazza Libertà.

Paleardi, a sua volta residente nel quartiere centrale, sottolinea: “Il ladro è sfuggito per un soffio, ma sono lieto che la ragazza derubata abbia riavuto il telefonino, mollato dal bandito e recuperato da un altro passante. Purtroppo, ci troviamo di fronte a un ennesimo caso di criminalità in zona centrale. Vivendo nel quartiere, ho spesso assistito dalle finestre di casa a scene poco edificanti, con persone ubriache, litigi e addirittura risse. Furti, vandalismi e persino rapine sono diventati una triste costante”.

Paleardi esprime preoccupazione per la gravità della situazione, sottolineando paura, preoccupazione e disagio causati dal verificarsi di tali eventi in pieno giorno. Paleardi invoca un intervento delle istituzioni e l’adozione di provvedimenti adeguati: “Non è colpa degli enti locali, che su tali questioni hanno margini di azione limitati. È necessario guardare più in alto; troppi proclami sulla sicurezza, anche a livello nazionale, sembrano non tradursi in risultati concreti”.

Il fatto in questione, lo scippo del telefonino, si è verificato nel tardo pomeriggio, alle 18.30, in piazza Libertà, l’altro giorno. Una giovane è stata derubata del suo cellulare da un malvivente, poi inseguito da parte di Paleardi e degli altri presenti. Nonostante i tentativi di fermarlo, lo scippatore è riuscito a sfuggire, forse attraverso la recinzione della ferrovia in via Maestri del lavoro, evitando la cattura.

Alberto Paleardi ribadisce l’urgenza di affrontare con determinazione il problema della sicurezza nel centro della città.

(foto: Alberto Paleardi in centro, Da residente invoca più sicurezza)

