SARONNO – Nel pomeriggio di oggi, sabato 18 novembre, alle 15, verrà presentata in santuario l’iniziativa “Camminare insieme a Saronno”.

L’iniziativa, nata da un gruppo facebook nel 2019, è rivolta a tutti coloro che volessero passare ore di svago con camminate ludico/amatoriali e conoscere persone che condividano questa stessa passione.

In particolar modo, il gruppo si concentra sulle aree della zona, esplorando i parchi: dal parco degli Aironi, al parco Lura, ma anche il parco Pineta, il parco del Roccolo.

“Stai cercando un gruppo di persone per camminare insieme? – si legge sul volantino dell’evento – Non sai dove andare e non conosci i parchi e i percorsi nella nostra zona? Vuoi passare qualche ora in mezzo alla natura camminando? Vuoi camminare nei parchi delle nostre zone, ma non vuoi farlo da sola? Ti piace camminare in compagnia, chiacchierare e incontrare nuovi amici?”.

Le camminate sono proposte su tre diversi appuntamenti: in notturna il mercoledì alle 21, o il sabato e la domenica nella mattinata.

(foto archivio)