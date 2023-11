Sport

UBOLDO – Ancora una vittoria casalinga, oggi, per una Frazione calcistica Dal Pozzo che appare in crescendo dopo un difficile inizio di stagione, nel campionato di Seconda categoria in cui è neopromossa. La formazione gialloverde sul campo di casa del centro sportivo di Uboldo ha battuto con un secco 3-0 il fanalino di coda Casnatese, reti di Canti, Capici e del “solito” Maggiore. E alla fine non è mancato il saluto alla squadra ai tifosi sugli spalti, sempre numerosissimi.

Girone H, risultati 11′ giornata: Bulgaro-Amor Sportiva 4-1, Cesano Maderno-Figino 0-1, Dal Pozzo-Casnatese 3-0, Molinello-Cogliatese 1-1, Novedrate-Stella Azzurra Arosio 1-0, Virtus Cermenate-Polisportiva Veranese 1-2, Cascina Mamete-Gerenzanese 4-4, Cistellum-Giussanio 3-1.

Cistellum e Gerenzanese 28 punti, Bulgaro 27, Stella Azzurra Arosio 25, Molinello 21, Figino 17, Cascina Mamete e Virtus Cermenate 14, Polisportiva Veranese 13, Cesano Maderno e Cogliatese 12, Frazione calcistica Dal Pozzo 11, Amor Sportiva e Giussano 8, Novedrate 7, Casnatese 4.

(foto: saluto finale dei giocatori della Frazione calcistica Dal Pozzo ai numerosi tifosi sugli spalti del centro sportivo di Uboldo)

